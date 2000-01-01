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нашим менеджерам: +7 (351) 217-19-75 Отправить запрос
нашим менеджерам: +7 (351) 217-19-75 Отправить запрос
О компанииКачество стали -
ключевой принцип нашей работы
Cотрудничаем
с ведущими производителями Широкий ассортимент продукции
из популярных марок сталей
с ведущими производителями Широкий ассортимент продукции
из популярных марок сталей
Оказываем
услуги резки металлпроката Отжиг, закалка и травление металлопроката
по вашим требованиям.
услуги резки металлпроката Отжиг, закалка и травление металлопроката
по вашим требованиям.
10 000 позицийПодробнее о компании
в наличии на складе 2000 м2 Есть редкие и собственные позиции металлопроката,
которых нет у других.
в наличии на складе 2000 м2 Есть редкие и собственные позиции металлопроката,
которых нет у других.
О компании в цифрах
8 лет поставок металлопроката по всей России
от Калининграда до Владивостока
от Калининграда до Владивостока
320 клиентов Многие из них работают с нами
по сегодняшний день
по сегодняшний день
10 700 позиций находятся в постоянном наличии на складе
15 350 тонн Столько тонн продукции было нами отгружено
за все время работы компании
за все время работы компании
Преимущества
в любую точку России
в наличии на складе 2000 м2 Есть редкие и собственные позиции
металлопроката, которых нет у других.
реализуемую продукцию При гарантийном случае проверяем продукцию по
ГОСТу или при необходимости делаем замену.
металлопроката Резка на ленточнопильном станке гарантирует
высокую точность распила и сводит к минимуму излишки.
продукции перед отправкой груза Вы сможете заранее оценить качество продукции,
получив от нас подробные фотографии и видео.
дверей вашего склада в срок Всегда на связи и будем держать вас в
курсе, где сейчас находится груз
видами транспортных средств В том числе и сборными вагонами любой
сложности в день оплаты заказа.