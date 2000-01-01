+7 (351) 217-19-75 chel@stalmaximum.ru
+7 (3513) 69-00-80 stal-maximum@mail.ru

10 000
позиций
металлопроката
в наличии на складе

Поставки в любой регион России от 2х рабочих дней
Получить предложение Смотреть наличие

Каталог продукции

Круг
Квадрат
Полоса
Поковка
Шестигранник
Проволока
Лист
Не нашли что искали? Сделайте запрос
нашим менеджерам: +7 (351) 217-19-75 Отправить запрос

О компании

Качество стали -
ключевой принцип нашей работы
Cотрудничаем
с ведущими производителями Широкий ассортимент продукции
из популярных марок сталей
Оказываем
услуги резки металлпроката Отжиг, закалка и травление металлопроката
по вашим требованиям.
10 000 позиций
в наличии на складе 2000 м2 Есть редкие и собственные позиции металлопроката,
которых нет у других.
Подробнее о компании

О компании в цифрах

8 лет поставок металлопроката по всей России
от Калининграда до Владивостока
320 клиентов Многие из них работают с нами
по сегодняшний день
10 700 позиций находятся в постоянном наличии на складе
15 350 тонн Столько тонн продукции было нами отгружено
за все время работы компании

Преимущества

Доставим металлопрокат
в любую точку России
10 000 позиций металлопроката
в наличии на складе 2000 м2 Есть редкие и собственные позиции
металлопроката, которых нет у других.
Сертификаты на всю
реализуемую продукцию При гарантийном случае проверяем продукцию по
ГОСТу или при необходимости делаем замену.
Оказываем услуги резки
металлопроката Резка на ленточнопильном станке гарантирует
высокую точность распила и сводит к минимуму излишки.
Присылаем фотоотчет
продукции перед отправкой груза Вы сможете заранее оценить качество продукции,
получив от нас подробные фотографии и видео.
Организуем доставку до
дверей вашего склада в срок Всегда на связи и будем держать вас в
курсе, где сейчас находится груз
Поставляем продукцию всеми
видами транспортных средств В том числе и сборными вагонами любой
сложности в день оплаты заказа.
Оставьте заявку и получите
актуальные цены и сроки поставки Ответим в течение 15 минут. Предложение будет у вас в течение 24 часов
Отправляя форму, я соглашаюсь с политикой о персональных данных
+7 (351) 217-19-75 chel@stalmaximum.ru
+7 (3513) 69-00-80 stal-maximum@mail.ru
Получить предложение